Baule in aula: "Ho perso la testa"

"Mio suocero mi ha parlato male e mi è saltato addosso, ho perso la testa". Sono le parole pronunciate in aula da Fulvio Baule, il 40enne di Ploaghe che nel febbraio dello scorso anno, a Porto Torres, uccise a colpi d'ascia i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, riducendo in fin di vita la moglie, Ilaria Saladdino. L'imputato ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti ai giudici della Corte d'assise di Sassari, durante il processo con giudizio immediato che lo vede imputato per il duplice omicidio. Difeso dall'avvocato Nicola Lucchi, Baule finora non aveva mai parlato in aula.