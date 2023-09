Revisione del processo per Beniamino Zuncheddu, doppia manifestazione di solidarietà

È attesa per oggi la pronuncia dei giudici della Corte d'appello a Roma sulla revisione del processo a carico di Beniamino Zuncheddu, in carcere da 32 anni per la la strage di Cuili is Coccus a Sinnai - tre pastori uccisi nel 1991. Zuncheddu - di Burcei - si è sempre proclamato innocente. Previste due manifestazioni di solidarietà: una a Roma, organizzata dal Partito Radicale, sarà presente il sindaco di Burcei Simone Monni, una trentina di burceresi e l'avvocato Mauro Trogu, legale dell'uomo accusato della strage.

Contemporaneamente a Burcei si terrà un sit-in pacifico: tutti indosseranno una maglietta con la scritta “Beniamino libero”.