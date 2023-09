Bernini: "L'Einstein Telescope in Barbagia sarà il Cern italiano"

“La Big Science italiana è fortissima nello studio delle onde gravitazionali. Il nostro Istituto nazionale di Fisica Nucleare, insieme al CERN, ha creato una scuola e una tradizione in questo senso. Noi vogliamo mettere l'osservatorio, cosiddetto Einstein Telescope, in Italia. È una infrastruttura europea, la vogliamo in Italia, la vogliamo in Sardegna, la vogliamo in Barbagia, per mettere insieme rigenerazione urbana, controllo del territorio e grande apertura dell'Italia ad una nuova dimensione della comunità scientifica, quindi un'ulteriore internalizzazione. Perché ricerca chiama ricerca, ricerca chiama ricercatori. Noi abbiamo già una grandissima ricerca in questo senso, e noi vogliamo creare il nostro ”Cern" italiano". Lo ha detto Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, durante il proprio intervento alla 49a edizione del Forum di Cernobbio 2023 The European House - Ambrosetti. "Abbiamo, attraverso Enti di Ricerca come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto di Geofisica e di Vulcanologia, l'Istituto Nazionale di Astrofisica - conclude Bernini - implementato una infrastruttura strategica europea, che si chiama Einstein Telescope. Un telescopio per la prima volta underground. Un osservatorio che non vede ma ascolta le onde gravitazionali".