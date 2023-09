Cade dal trattore in movimento, morto un uomo di Pabillonis

Era seduto sulla sponda del trattore, accanto al conducente, Carlo Dessì, 58 anni di Pabillonis. Il mezzo agricolo, con annesso un rimorchio carico di legna da ardere, oltre 20 quintali, percorreva la strada provinciale 4, verso Gonnosfanadiga. Alla guida un sessantatreenne di Sardara. Ad un certo punto Dessì è caduto sull’asfalto. Le cause non sono state ancora chiarite. Potrebbe essere scivolato per una tragica fatalità dopo aver perso l’equilibrio o a causa di malore. Ciò che è certo è che le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Il proprietario del mezzo, poi risultato privo di copertura assicurativa, si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la guardia medica di Pabillonis, i sanitari e anche l’elisoccorso. Hanno provato a rianimare Carlo Dessì per quasi un’ora. Ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. E’ deceduto poco dopo le 18:30. Il pm di turno, dopo aver ascoltato i militari sul posto, ha deciso di restituire la salma ai familiari.