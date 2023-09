Cagliari, fiamme nel Parco di San Michele, arrestato un 50enne

Un cinquantenne di Villacidro è stato arrestato per l'incendio divampato nel parco urbano del Colle san Michele a Cagliari sabato pomeriggio. L'uomo è accusato di incendio boschivo doloso e di danneggiamento a beni pubblici e privati. L'arresto è stato effettuato in flagranza di reato dal Nucleo Investigativo dell'Ispettorato di Cagliari e l'uomo è finito subito ai domiciliari. Dopo il primo rogo di luglio che ha devastato una parte dell'area verde, le fiamme sono divampate nel pomeriggio del 16. Il Corpo Forestale, oltre a intervenire nello spegnimento, ha avviato le indagini cogliendo l'uomo mentre danneggiava un'auto privata oltre che le strutture e le apparecchiature del parco urbano. Nella notte di domenica 17, l'uomo è stato fermato dai Carabinieri del nucleo Radiomobile di Cagliari fuori dall'abitazione dove si trovava ai domiciliari ed è stato nuovamente arrestato per evasione.