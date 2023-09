Al via la collaborazione tra Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e Unicef

Collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e Unicef. Annunciato oggi il primo di quattro laboratori che verranno svolti in concorso tra il Museo e l'Unicef, dal titolo: 'Esplorare il passato per capire il presente. I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza' in programma sabato 16 settembre alla ore 17.00, per i bambini dai 7 ai 12 anni. Sarà questa l'occasione per riflettere insieme ai piccoli partecipanti in merito alle tematiche della cura dell'infanzia nel corso dei secoli.

Si inizierà con una visita del museo, con l'obiettivo di far conoscere alle bambine e ai bambini, divisi in due gruppi, gli oggetti di cura utilizzati nelle epoche storiche antiche. Seguiranno un'attività di disegno e un momento di confronto, dove i giovani partecipanti condivideranno le loro considerazioni su eventuali strumenti di cura mancanti in ciascuna epoca. Questo esercizio permetterà loro di riflettere sul significato della cura attraverso il tempo.

Per partecipare, scrivere una mail al sito del museo indicando il nome del bambino, l'età, il nome dell'adulto di

riferimento e un numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti. Il laboratorio è gratuito.