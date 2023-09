Campionati di canottaggio è bronzo per Oppo - Soares

Prima medaglia per l’Italia nelle specialità olimpiche ai Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, dove tutte le barche oggi in lotta per il podio sono già qualificate alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Parigi 2024: è di bronzo il doppio pesi leggeri maschile azzurro.

Stefano Oppo e Gabriel Soares conquistano un’eccellente terza posizione in rimonta in 6.34.77: oro all’Irlanda di Paul O’Donovan e Fintan McCarthy, davanti alla Svizzera di Jan Schaueble e Raphael Ahumada, secondi in 6.34.38.