A Cagliari i "Cantieri di Storia" con 300 studiosi da tutta Italia

Saranno 300 i partecipanti della XII edizione dei “Cantieri di Storia Sissco (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea)", che si terranno a Cagliari dal 13 al 15 settembre nella Facoltà di Studi Umanistici dell’Ateneo. L'organizzazione è curata dalla principale associazione italiana di studiosi – accademici e non – di storia contemporanea in Italia, con circa 1000 soci provenienti da tutto il territorio nazionale. I Cantieri di Storia rappresentano il principale appuntamento per la contemporaneistica italiana e intendono favorire l’incontro e la discussione tra studiosi di diverse generazioni e valorizzare la pluralità dei campi di ricerca, degli approcci metodologici e delle competenze professionali. Tanti, e variegati, i temi al centro dei seminari che si svolgeranno nei tre giorni dell'evento in Sardegna, dalle questioni di storia internazionale, come gli approfondimenti sui rapporti tra Europa Occidentale e Orientale, alle riflessioni sugli studi sull'insularità nello spazio del Mediterraneo. Qui il programma completo.