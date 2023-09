Caos sanità, i medici di base pronti allo sciopero: "la Regione ci ascolti"

Dallo stato di agitazione allo sciopero, è questo l'orientamento dell'associazione dei medici di medicina generale della Sardegna dopo l'incontro dei giorni scorsi a Tramatza e dopo l'assemblea- ieri online- aperta a tutti i camici bianchi. Dunque la forma di protesta scelta sarà quella più forte, in considerazione delle risposte finora mai arrivate dalla Regione. Una situazione definita al collasso dal sindacato: dalla cronica carenza di professionisti di circa un terzo, con 20 mila persone senza medico, ai gravi disagi delle sedi dell'interno fino ai carichi burocratici sempre crescenti che tolgono tempo all’attività clinica. Ma a mancare non sono solo i medici di base e chi è in servizio negli ospedali, nell'isola è grave anche la carenza anche di infermieri. Ne mancano all'appello circa 600, denuncia il responsabile regionale del sindacato Nursing Up Diego Murracino che sottolinea come la professione stia diventando sempre meno attrattiva tra turni di lavoro pesanti, stipendi bassi, demansionamenti.