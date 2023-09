Stava nuotando con maschera e boccaglio nelle acque di Capitana, davanti al litorale di Quartu Sant'Elena. Poi nel primo pomeriggio un malore e la perdita di conoscenza. Subito l'intervento del 118, ma per un giovane turista brasiliano di 29 anni non c'è stato nulla da fare. La polizia sta lavorando per far luce sulla dinamica dell'incidente.