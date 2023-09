Caro carburante, a rischio 2300 aziende autotrasporto in Sardegna

Il prezzo del gasolio tocca i due euro al litro. Scatta l'allarme di Confartigianato per l’ennesimo aumento del costo del carburante. Un problema per le circa 2.300 imprese dell’autotrasporto in Sardegna, di cui 1.500 artigiane, per oltre 4mila dipendenti, per la movimentazione dell’80 per cento delle merci di tutto il territorio isolano, e, di riflesso, per l’attività delle imprese sarde, soprattutto quelle più piccole.

Secondo una rilevazione dell’Ufficio Studi, in Italia i prezzi alla pompa dei carburanti rimangono tra i più elevati in Europa. I rincari, per la benzina, sono stati del 14,4% rispetto allo scorso anno, mentre per quelli del gasolio l’aumento si ferma al 2,7. In Italia il prezzo dei carburanti alla pompa supera del 6,6% la media dell’Ue.

Confartigianato e altre organizzazioni di categoria hanno dunque scritto una lettera al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e chiesto un incontro in tempi brevi.

“Considerato che la spesa per i carburanti incide sul totale dei costi per il 30 per cento - commentano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - se il prezzo del gasolio continua a salire, rischia di venir meno il guadagno”. Urgono interventi per tenere sotto controllo i prezzi ed evitare speculazioni.

Sui tagli, le associazioni definiscono “inaccettabile il taglio lineare imposto dal MEF per un importo pari a 37 milioni di euro a valere sul capitolo degli incentivi per la sostituzione ed il rinnovo del parco veicolare relativo all'annualità 2021, dopo che le imprese hanno effettuato e rendicontato investimenti per la transizione ecologica e a favore dell'ambiente, contando su risorse previste da una legge dello Stato. È indispensabile recuperare queste risorse e pagare alle imprese quanto loro dovuto”. “