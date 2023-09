Centauro perde le gambe dopo l'urto contro il guardrail sulla 125

Un motociclista che stava percorrendo la strada orientale 125 in direzione di Palau, all'altezza dell'incrocio con il ristorante SherGan, nel territorio di Arzachena, è andato a finire contro il guardrail. Nell'impatto, ha perso le gambe. Le cause dell'incidente sono in fase di ricostruzione, ma sembrerebbe che fosse in fase di sorpasso. La moto sulla quale viaggiava ha preso fuoco, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme sul mezzo e collaborato con i medici giunti sul posto nel soccorso dell'uomo. Trasportato d'urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II, le sue condizioni sono apparse gravi a causa dell'ingente perdita di sangue. L'Anas ha chiuso temporaneamente il tratto stradale alla circolazione.