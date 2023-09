Chiese Romaniche, il progetto nato in Sardegna si estende alla Lombardia e alla Sicilia

Basiliche, abbazie, monasteri, nasce Italia Romanica un percorso alla scoperta dell'architettura religiosa del medioevo. Il progetto, nato in Sardegna lo scorso anno che ha coinvolto oltre cinquanta comuni isolani, trova ora l'adesione delle fondazioni Lemine, nel bergamasco in Lombardia e Le vie dei tesori che in Sicilia promuove il patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

La fondazione Sardegna Isola del Romanico propone nei week end dal 16 settembre al primo ottobre visite guidate, eventi ed esperienze dedicate a un periodo ricchissimo sul fronte artistico interpretata da grandi scultori, pittori, architetti ed ingegneri che hanno lasciato il segno nella storia del Paese.. Oltre 100 siti saranno digitalizzati, promossi, raccontati nelle visite programmate nelle tre regioni.

L'elenco è lungo, consultabile su www.italiaromanica.it . Per citare alcuni esempi, in Sardegna apriranno le porte la chiesa di Nostra Signora de su Regnu ad Ardara e la chiesa di San Pietro del Crocifisso a Bulzi, la Basilica della SS. Trinità di Saccargia, a Codrongianos, la Basilica di San Saturnino a Cagliari, il complesso monumentale di Santa Maria di Monserrato con il borgo medioevale a Tratalias, San Pietro extra muros a Bosa.