Coldiretti conferma, meno uva ma più qualità nel vino

Se nel 2022 la produzione di vino in Sardegna aveva affrontato il problema delle gelate, quest'anno sono state siccità e grande caldo a frenare le produzioni. La raccolta delle uve è iniziata e secondo un primo rilevamento della Coldiretti Sardegna sull'andamento della vendemmia in corso, il calo produttivo si stima attorno al 25-30%, dato leggermente superiore a quello stimato da Ismea che parla, per l'Isola, di -20% con un passaggio dai 533mila ettolitri di vino e mosto raccolti nel 2022 ai potenziali 427mila del 2023.