Container a Cagliari, Zelensky: "Un successo le navi sfuggite al blocco russo"

"L'Ucraina ripristina la vera libertà di navigazione nel Mar Nero, la libertà che richiede risolutezza". Così il presidente ucraino Zelensky sulla piattaforma social X commenta l'arrivo in occidente - a Cagliari - della prima portacontainer che ha superato il blocco russo di Odessa. Sulla stessa rotta definita corridoio umanitario temporaneo da Kiev - attraverso lo stretto del Bosforo - sono in navigazione altre tre navi ucraine, ferme al porto di Instambul. Cè anche una portarinfuse - la Primus - utilizzata abitualmente per il grano.

Intanto al porto canale di Cagliari si attendono nei prossimi giorni i primi controlli doganali sul carico della Joseph Shulte - battente bandiera di Hong Kong. Finora è stato fatto solo un sopralluogo a bordo della prima nave civile partita da un porto ucraino- dopo il mancato accordo con la Russia mediato da Nazioni Unite e Turchia, che garantiva un passaggio sicuro anche alle esportazioni di grano.

Il cargo è attraccato venerdì nello scalo merci sardo dopo una tappa intermedia a Istanbul e la partenza il 16 agosto proprio da Odessa, dove era fermo da febbraio 2022 secondo il Ministro delle Infrastrutture Kubrakov. È lui che aveva annunciato su Facebook per primo l'avvio di questo corridoio temporaneo per i mercantili. Corridoio che l'Ucraina ha chiesto di ratificare all'organizzazione marittima internazionale.

A Cagliari c'è il massimo riserbo sulle 30mila tonnellate trasportate in più di 2100 container, non si conosce né la destinazione finale - né se se verrà scaricata parte della merce.