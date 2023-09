Continue botte alla compagna, 27enne arrestato a Desulo

Da tempo - secondo le accuse - maltrattava la convivente, una giovane barista di 21 anni di Desulo, picchiandola violentemente con pugni e schiaffi. Vessazioni e violenze che sarebbero andate avanti per mesi. Sotto accusa un giovane taglialegna di 27 anni che, nell'ultimo episodio, ha minacciato la fidanzata con un coltello per impossessarsi del suo telefono cellulare. Da qui la denuncia della ragazza che ieri ha portato all'arresto del giovane, eseguito dai carabinieri della stazione di Desulo e del Nucleo operativo della Compagnia di Tonara. Il giovane, trasferito nel carcere di Massama, a Oristano, dovrà rispondere di maltrattamenti e rapina per aver trattenuto con violenza il cellulare della compagna.