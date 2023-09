Continuità aerea, il presidente Solinas e l'assessore Moro a Bruxelles

Sono in viaggio verso Bruxelles il presidente della regione Christian Solinas e l'assessore Antonio Moro. Ad attenderli la commissaria europea dei trasporti Adina Valean. Al centro del confronto i collegamenti da e per l'Isola, soprattutto la continuità territoriale aerea. Si parlerà delle attuali criticità - anche alla luce di quanto accaduto questa estate tra carenze di voli e prezzi alle stelle - ma anche del nuovo modello. Cento per cento sardo o ispirato quello già messo in pratica da Corsica e Baleari. Di certo, ha sottolineato l'assessore dei trasporti Moro: “Non è possibile passare da una tariffa unica ad una tariffa libera che consente alle compagnie di speculare a discapito dei sardi. Per questo - dice - va riaperto il confronto con Bruxelles”. Intanto ieri in consiglio regionale è passato l'emendamento che stanzia 25 milioni in tre anni destinati all'abbattimento dei costi delle tasse aeroportuali. Risorse che - secondo la regione - incentiveranno nuovi collegamenti da e per l'isola. Almeno 15 soprattutto in bassa stagione.