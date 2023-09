Continuità territoriale. Anche la Corsica alle prese con le nuove norme

Anche la Corsica in questi giorni è alle prese con le nuove norme della continuità territoriale aerea. Sul piatto c'è l'assegnazione delle rotte da e per l'isola francese verso Parigi e Marsiglia. L'obiettivo è garantire i collegamenti a costo agevolato per i residenti per i prossimi 4 anni. Sul piatto una pioggia di milioni di euro. Da tempo Air Corsica è considerato il favorito, ma secondo le indiscrezioni di stampa pubblicate oggi dal quotidiano Corse Matin, in questi giorni il vettore low cost Volotea avrebbe presentato un'offerta pari alla metà di quella presentata da Air Corsica (vettore in gran parte di proprietà pubblica) ed Air France. In particolare, si legge nell'articolo firmato da Caroline Marcelin, Volotea avrebbe chiesto 50 milioni di euro di compensazioni pubbliche per le tratte verso Parigi Orly e Marsiglia da Ajaccio e Bastia. Air Corsica ed Air France avrebbero invece chiesto 96 milioni di euro. Quasi il doppio. L'assegnazione delle rotte avverrà nei prossimi giorni. Un'equazione difficile da risolvere per la Collettività territoriale della Corsica.