Corsa degli scalzi, il Santo ritorna a Cabras

Oggi la chiusura ufficiale con la processione delle donne, ma ieri tra canti, gioia e preghiere, Santu Srabadoi (San Salvatore) è rientrato a Cabras, dove rimarrà, sicuro e protetto tra le mura della chiesa di Santa Maria, fino al prossimo anno. Il voto al Santo ha portato fino a 900 curidoris a percorrere scalzi i più di sette chilometri di strada, compiendo un sacrificio unico nel suo genere. Dopo una notte di festeggiamenti, i curridoris si sono preparati in raccoglimento nel pomeriggio, e alle 18:30, terminata la santa messa, il gruppo ha mosso i primi passi di corsa per riportare il simulacro del santo a Cabras. La chiusura dei festeggiamenti in onore di San Salvatore è in programma oggi, con la Santa Messa al villaggio e il rientro di Santu Srabadoeddu, accompagnato a Cabras dalle donne in abito tradizionale. "Emerge il turbinio di emozioni che durante le settimane di preparazione è rimasto sopito a causa della concitazione degli eventi - ha detto il sindaco di Cabras Andrea Abis,- Sono grato e soddisfatto per la buona riuscita dell'intera manifestazione, dalla quale è emerso l'impegno collettivo che da ormai due anni è un elemento caratterizzante di questa meravigliosa festa. San Salvatore unisce l'intera comunità di Cabras, esprimendo appieno l'identità di un popolo gioioso, devoto e capace di mantenere nel tempo una grande fedeltà alla propria tradizione culturale" Per Cabras e per tutto il Sinis è stato un weekend di passione e di fede. Il piccolo villaggio di San Salvatore è stato il centro di una grande festa di popolo con circa 15mila presenza totali. Una moltitudine di fedeli e di turisti che con la loro presenza hanno contribuito a rendere onore al Santo partecipando alle 10:30 alla solenne processione lungo le strade di San Salvatore di Sinis. "Abbiamo mantenuto la promessa, ognuno ha sciolto il proprio personale voto e San Salvatore è stato onorato come merita. Ora il nostro compito è quello di continuare a omaggiarlo per tutto l'anno con la nostra vita, ma anche attraverso iniziative che l'associazione Is Curridoris porterà avanti affinché la tradizione venga accolta anche nel cuore dei più giovani", ha detto il presidente dell'associazione Is Curridoris Alessio Camedda.