L'esito dell'autopsia: Mureddu è morto dissanguato

Uno choc emorragico in seguito ai numerosi colpi di arma da fuoco che hanno centrato diversi organi vitali. E' l'esito dell'autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis nel cimitero comunale di Nuoro, sul corpo di Giovanni Mureddu, l'autotrasportatore di 49 anni, ucciso la notte tra giovedì e venerdì a Fonni.

Due le armi da cui sono stati esplosi i colpi: un fucile e una pistola, circostanza per la quale gli investigatori ipotizzano che i killer fossero almeno in due. Secondo la ricostruzione degli uomini della Squadra Mobile di Nuoro che indagano sul delitto - coordinati dal Pm Ireno Satta - Mureddu sarebbe stato colpito da un colpo di fucile all'incrocio tra via Marceddu e via Brigata Sassari mentre era alla guida della sua auto. Ferito, ha deciso di abbondonare l'auto ed è scappato a piedi verso la campagna, ma è stato raggiunto dopo pochi metri, questa volta dai colpi di pistola. Qui è caduto a terra morendo dissanguato. E' stato un compaesano di Mureddu a dare l'allarme.