Detenzione e spaccio di droga, denunciati due 27enni

I Carabinieri della Stazione di Flumini insieme ai colleghi di Quartu, Maracalagonis, Burcei e ai cinofili della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 27enne cagliaritano e la compagna, coetanea, cagliaritana. In seguito alla perquisizione domiciliare effettuata dopo un'attività investigativa mirata, i due sono stati trovati in possesso di 565 grammi di marijuana e 85 di hashish. Avevano in contanti quasi 2500 euro e diverso materiale per il confezionamento e taglio delle sostanze. Per i due sono scattati gli arresti domiciliari ed è fissato nelle prossime ore il rito direttissimo nel Palazzo di Giustizia del capoluogo.