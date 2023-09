Dinamo in finale al City of Cagliari contro Milano

Nonostante le pesanti assenze, grande prestazione della Dinamo che ha battuto la Stella Rossa per 76 a71, conquistando la finale del 13esimo City of Cagliari, dove affronterà Milano. Difesa di altissimo livello, spirito di gruppo e condivisione della palla, Treier MVP, questi i fattori che hanno permesso a Sassari di vincere. Milano ha invece superato i francesi dell'Asvel Lyon-Villeurbanne per 95 a 78. "Una bellissima soddisfazione contro una squadra di Eurolega, pubblico super - ha commentato coach Bucchi - tutti quelli che hanno giocato hanno dato il massimo".