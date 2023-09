Dolore e affetto per le 4 giovani vite spezzate in viale Marconi

Dolore per le giovani vite spezzate. E affetto intorno alle famiglie che in un istante hanno visto svanire le speranze dei loro giovani figli. Ai funerali dei giovani morti nell'incidente di viale Marconi, i sentimenti si mescolano mentre amici e parenti si stringono intorno al lutto dei familiari. Oggi sarà la volta dell'ultimo saluto per Giorgia Banchero (alle 16 nella parrocchia di Sant'Elia) e Simone Picci (alle 17 al cimitero di San Michele). Ieri a Cagliari sono risonate in arabo e italiano le preghiere per Najibe Zaher.

Guarda il servizio di Monia Melis (montaggio di Andrea Martusciello)