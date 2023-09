Esplode colpo di pistola contro la casa del rivale, denunciato

Dalla sua auto ha esploso un colpo di pistola verso l'abitazione del suo rivale. L'uomo, un allevatore di 59 anni, è stato denunciato per minaccia aggravata dai carabinieri che hanno anche sequestrato l'arma. È accaduto a Senorbì. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un 62enne, allevatore, che aveva avuto vecchi rancori con il 59enne. Durante le perquisizioni è stato rinvenuto un bossolo cal.7.65 all'interno del veicolo del 59enne, mentre nella sua abitazione una pistola Beretta calibro 7.65, regolarmente detenuta e che è stata inviata al Ris di Cagliari per la perizia balistica. Sequestrate in via cautelativa anche altre armi, tutte regolarmente detenute. A parte il procedimento penale, spiegano i carabinieri, l'uomo rischia di perdere per il futuro la possibilità di poter continuare a detenere quelle armi, in quanto da considerarsi ormai non affidabile in tal senso.