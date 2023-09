Febbre del Nilo, terzo caso in Sardegna

Un uomo di 51 anni di Siamaggiore ha contratto il virus della febbre del Nilo ed è ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale San Martino di Oristano. È il secondo caso umano di West Nile nell'Oristanese nel 2023, il terzo in Sardegna. "Il paziente è arrivato all'ospedale con i sintomi di un encefalite e gli esami hanno poi accertato che si tratta del virus della Febbre del Nilo - ha spiegato la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl 5, Valentina Marras -. Il cinquantunenne, che non ha altre patologie, ora sta meglio e la situazione è sotto controllo". È stato l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna a comunicare il nuovo contagio alla Asl 5 di Oristano. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria oristanese ha già inviato al Comune di Siamaggiore una proposta di ordinanza sindacale al fine di mettere subito in campo tutte le misure di prevenzione e controllo ed evitare così un'ulteriore diffusione del virus ed eventuali contagi all'uomo. Il virus West Nile, trasmissibile dagli uccelli infetti all'uomo o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara, nell'80% dei casi dà luogo a forme asintomatiche, nel 20% causa sintomi simili a quelli influenzali (febbre, mal di testa, nausea e vomito) e in una percentuale inferiore all'1% provoca encefaliti o meningoencefaliti. "È importante che in particolare anziani e fragili si proteggano - ricorda Valentina Marras - adottando una serie di precauzioni. In primo luogo occorre evitare i ristagni d'acqua, dove proliferano le larve di zanzara".