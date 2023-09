Ferito dall'elica di un'imbarcazione, trasportato in elisoccorso al Brotzu

Un uomo di 71 anni è stato colpito dall'elica di un'imbarcazione che è sopraggiunta all'improvviso durante una battuta di pesca nel mare di Calasetta e che gli ha lesionato entrambi i piedi. Il 71enne, originario di Genova, è stato trasportato prima a terra e, poi, dall'elisoccorso dell'Areus, in codice rosso ma non in pericolo di vita, all'ospedale Brotzu di Cagliari. Sono in corso accertamenti sulla dinamica

dell'incidente.