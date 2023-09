Fiamme nella notte nel vano tecnico di un condominio

Momenti di paura questa mattina intorno alle 4 per un incendio divampato all'interno di un vano tecnico in un condominio di Porto Torres, in via della Cultura. Immediato l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. In via precauzionale durante le operazioni di spegnimento, durate circa un'ora, sei famiglie sono state allontanate dai propri appartamenti. Sul posto anche i carabinieri di Porto Torres.