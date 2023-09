Fusione aeroporti Alghero-Olbia, stop del tribunale

Il tribunale civile di Cagliari, sezione imprese, ha sospeso gli effetti della fusione per incorporazione della societa' di gestione dell'aeroporto di Alghero (Sogeaal) in Geasar, societa' che gestisce lo scalo di Olbia Costa Smeralda. L'ha annunciato l'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, intervenuto in Consiglio regionale per rispondere a una richiesta in merito posta dalla consigliera di FI, Alessandra Zedda. Il giudice Nicola Caschili ha accolto stamane la richiesta di sospensiva presentata dalla Regione Sardegna, che aveva evidenziato come la procedura di fusione fra i due scali potesse compromettere i propri diritti nel nuovo assetto societario. La decisione di merito e' attesa a meta' gennaio. Intanto, sono sospesi gli effetti della delibera adottata dall'assemblea di Sogeaal il 29 maggio scorso. "La Regione ha avuto ragione", ha commentato Moro, nel suo intervento in Aula.