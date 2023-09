Fusione: attesa la sentenza sulla richiesta di sospensione avanzata dalla Regione

La Nord Sardegna Aeroporti sarà operativa il 26 settembre. A meno che il tribunale di Cagliari non decida il contrario. E' attesa per oggi la sentenza sulla richiesta di sospensione, avanzata dalla Regione, degli effetti della fusione delle società che gestiscono gli scali di Olbia e Alghero.

L'operazione - la delibera è dello scorso marzo - ha portato alla nascita di un unico soggetto per la gestione di due dei tre scali sardi. Azionista di maggioranza, con quasi l'80% delle quote, il fondo di investimento privato F2i Ligantia, mentre il 20% resta in mani pubbliche, tra le Camere di Commercio di Sassari e Nuoro, la finanziaria regionale Sfirs e la Regione Sardegna.

Oggi è anche il giorno dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dai lavoratori dei servizi aeroportuali: per ora non si registra alcun disagio per i passeggeri.