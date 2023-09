I grifoni tornano volare anche nel sud est della Sardegna

Grazie al progetto Life Safe for Vultures dopo decenni il grifone torna a volare nei cieli del sud est della Sardegna. Per il momento si tratta solo di un volo estemporaneo, un'esplorazione domenicale di un giovane esemplare appartenente alla popolazione che vive stabilmente nel quadrante nordoccidentale dell'isola, tra Alghero e Bosa, che nello scorso fine settimana è stato protagonista di una simpatica incursione tra le case di Villasalto. La sua trasferta domenicale, che ha destato la curiosità di alcuni abitanti, si è conclusa nel tardo pomeriggio di domenica nel territorio tra Villagreca e Nuraminis, in prossimità della statale 131, dove è stato recuperato dagli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per essere poi affidato al Centro di recupero della fauna selvatica (Carfs) dell'Agenzia Forestas, a Monastir, all'interno del quale è tenuto attualmente sotto osservazione veterinaria. L'esemplare, un giovane nato quest'anno, non è il primo a essersi spinto fino a quell'area: i gps di cui sono dotati i grifoni coinvolti nel processo di ripopolamento hanno rilevato che sono sempre più frequenti le incursioni nel meridione dell'isola. Ma la sua presenza è stata notata perché ha raggiunto il centro abitato, si è addentrato in un piccolo giardino privato, dove ha rovistato in una cassetta colma di melanzane e ha volato intorno all'area per alcune ore. Proprio in un cantiere boschivo a Villasalto, nell'ambito del progetto Life Safe for Vultures è stata realizzata una stazione di alimentazione per gli uccelli necrofagi, una voliera di ambientamento dalla quale saranno rilasciati nell'arco di 3 anni una cinquantina di esemplari provenienti dalla Spagna, una stazione di birdwatching e un'area picnic per permettere di poter osservare i grifoni. Attualmente la voliera ospita 12 grifoni provenienti dalla Spagna, e non è escluso che sia stata proprio la loro presenza nonché la disponibilità di cibo, ad aver attratto il giovane grifone.