Bologna Cagliari, 2-1

Per il Cagliari sfuma la vittoria fuori casa. Il Bologna inizia con determinazione e quasi segna con un tiro di Karlsson, all'esordio come titolare sotto la guida di Thiago Motta. Il suo tiro dalla distanza colpisce l'incrocio, mettendo in allarme il Cagliari. La squadra di Ranieri contrattacca e Luvumbo realizza al 22', mirando alla sinistra di Skorupski. Verso la fine del primo tempo, il Bologna tenta di nuovo ma Radunovic neutralizza con due salvataggi consecutivi. Nel secondo tempo, Zirkzee pareggia per il Bologna su un assist di Kristiansen. Orsolini manca l'opportunità di portarsi in vantaggio, colpendo la traversa su rigore. Ma Fabbian riesce a segnare per il Bologna sfruttando un errore di Radunovic. Verso la fine, un gol di Zirkzee viene annullato per fuorigioco. La partita termina 2-1 per il Bologna, che conquista i suoi primi tre punti stagionali.