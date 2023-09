Il Cagliari prova a recuperare i suoi attaccanti: ottimismo per Pavoletti e Petagna

Pavoletti potrebbe farcela e così pure Petagna ma senza forzature. Difficile invece che recuperi in tempo Mancosu. L'attacco del Cagliari resta un rebus ma la pausa campionato per gli impegni della nazionale consente di tirare il fiato: il 17 settembre in casa contro l'Udinese Ranieri dovrebbe riuscire a recuperare almeno parte degli acciaccati. Pavoletti lavora parzialmente con il gruppo mentre Petagna viene tenuto in disparte per precauzione. Per quanto riguarda Mancosu, il recupero dall'intervento chirurgico è completo ma la preparazione atletica richiederà un po' più di tempo. Domani ad Assemini ci sarà un'amichevole di allenamento con il Carbonia.

Intanto Prati e Oristanio, titolari nell'under 21, hanno pareggiato zero a zero in Lettonia. Luvumbo è sceso in campo nei primi 45 minuti con l'Angola guadagnando contro il Madagascar l'accesso alla coppa d'Africa.