In Sardegna la benzina sopra i 2 euro al litro

La nuova ondata di rialzi in tutta Italia per i prezzi dei carburanti colpisce la Sardegna. Secondo la denuncia di Assoutenti che, sulla base dei dati comunicati oggi dal Mimit, segnala come in tutta Italia i listini della benzina in modalità self viaggino verso i 2 euro al litro, e anzi in 6 regioni, compresa l'Isola, ha superato quella soglia.

Secondo i prezzi medi pubblicati dal ministero in questo link, in Sardegna la benzina verde ha raggiunto nelle medie giornaliere di oggi i 2.006 euro per litro.