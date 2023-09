Incendio nell'ex Motel Agip di Cagliari

Un incendio è divampato all'interno e all'esterno dell'ex Motel Agip, tra la rotonda di via Cadello e via Santa Maria Chiara a Cagliari. Le fiamme sono partite prima delle 19 e il fumo denso è rimasto visibile a lungo. Secondo le prime informazioni, sarebbero diversi i punti andati a fuoco, tra cui, all'esterno, il giaciglio di fortuna di un senza fissa dimora e, all'interno, una rampa di scale e parte dell'ultimo piano dell'edificio. Il rogo, che ha interessate materiale abbandonato e rifiuti, sarebbe di origine dolosa. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza e la polizia. Sembra che non sia rimasto coinvolto nessuno: l'ex hotel, poi diventato Jolly Hotel, è da anni chiuso e in abbandono.