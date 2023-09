Incidente con il kitesurf, donna ricoverata a Sassari

Incidente in mare alle Saline di Stintino, nel Sassarese: una turista di 41 anni stava praticando il kitesurf, quando, per cause ancora da accertare, è finita in pieno contro le rocce, provocandosi un forte trauma toracico. Vista l'altezza da cui era caduta si è subito pensato a conseguenze gravi ed è stato allertato il 118 e l'elisoccorso. La donna è ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari.