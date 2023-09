Ita Airways: "Pronti ad aumentare i voli per Sardegna e Sicilia"

"Noi non ci tiriamo indietro e abbiamo dato massima disponibilità a collaborare per una corretta e puntuale applicazione di quanto previsto nel decreto. Non minacciamo tagli di voli come altri". Il direttore generale di Ita, Andrea Benassi, nel corso dell'audizione sul dl asset, ha parlato dell'intervento governativo per calmierare il prezzo dei voli verso le isole. Ita, ha spiegato, garantirà "tutto l'operativo necessario per la connettività delle isole al territorio nazionale, quindi manterremo se non aumenteremo i voli per la Sicilia e per la Sardegna come previsto dal decreto di continuità territoriale e lo abbiamo dimostrato nel periodo di picco estivo". Nei giorni scorsi Ryanair aveva annunciato un taglio dei voli nel periodo invernale da e per la Sardegna. E oggi, nell'annunciare un aumento dei collegamenti internazionali, è stata ribadita la volontà di ridurre i collegamenti anche per la Sicilia.

Benassi ha sottolineato che il decreto "nel merito ha una certa razionalità assolutamente condivisibile". Tuttavia, ha aggiunto, "possono esserci formule coerenti e anche più efficaci per garantire, da una parte, la possibilità al consumatore di accedere a servizi al miglior prezzo possibile e, dall'altra, di garantire ai vettori tramite compensazioni economiche di non subire perdite economiche e finanziarie".