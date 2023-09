La polizia locale consegna 80 zaini ai piccoli alunni dell’Istituto comprensivo San Donato

Zaini, libri e abbigliamento per bambine e bambini sono stati consegnati dalla polizia locale di Sassari ai piccoli alunni dell’Istituto comprensivo San Donato. Un venditore ambulante che ha chiuso la propria attività aveva saputo dell’impegno del Comando nel campo della solidarietà. E così ha pensato di affidarsi agli agenti per far arrivare questi regali ai destinatari giusti. Ieri mattina la consegna ufficiale alla dirigente Patrizia Marcuri da parte del comandante Gianni Serra accompagnato dal responsabile della stazione mobile di piazza Castello, il maresciallo Demuro.

Oltre agli zainetti, sono stati regalati più di 200 libri e quattro scatoloni di abbigliamento per bambine e bambini, frutto di una donazione di alcuni parenti di un agente.