La scuola è ancora inagibile: gli alunni frequenteranno le lezioni in tenda

Sarà un primo giorno di lezione davvero insolito per gli alunni della scuola primaria di via Stoccolma a Cagliari, chiusa un anno e mezzo fa per lesioni importanti dell'edificio e ancora inagibile. A pochi giorni dall'11 settembre, data fissata per l'inizio dell'anno scolastico, le famiglie dei bambini hanno saputo ieri sera che i piccoli studenti lunedì non rientreranno in classe ma cominceranno le lezioni in dieci tende da campo allestite dalla protezione civile.

La denuncia arriva dai gruppi consiliari dell'opposizione (Pd, Progressisti, Possibile, Sinistra per Cagliari, Progetto Comune per Cagliari) che hanno raccolto le proteste dei genitori. I lavori programmati dal comune e iniziati lo scorso maggio sono stati rallentati dal caldo e non sono ancora conclusi. Con tutta probabilità per vedere ultimata la ristrutturazione della scuola occorrerà attendere la fine dell'anno. "A oggi poi anche altre scuole primarie risultano inagibili con i disagi che ne conseguono", aggiungono gli esponenti del centrosinistra, che accusano il sindaco Paolo Truzzu e la sua amministrazione. "E' inaccettabile che, nonostante

le promesse, non si sia riusciti a terminare i lavori prima dell'inizio dell'anno scolastico". All'istituto comprensivo di via Stoccolma fanno capo una scuola dell'infanzia,

una primaria e una secondaria di primo grado (scuole medie), per un totale di circa 300 alunni suddivisi in una ventina di classi.

Il cantiere aperto nei mesi più caldi dell'anno ha subito rallentamenti a causa delle alte temperature raggiunte a luglio e del conseguente provvedimento dell'Inail che imponeva particolare attenzione alla tutela dei lavoratori esposti a massime sopra i 35 gradi centigradi, più volte superate quest'estate a Cagliari.