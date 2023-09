La Torres fa il bis e grazie a una doppietta di Adam Diakite batte il Rimini per 2-1 e centra la sua seconda vittoria in altrettante gare del campionato di serie C (girone B). Al “Vanni Sanna” pubblico numeroso e grande tifo. Al minuto 19 doccia fredda, con il vantaggio degli ospiti: una punizione dalla trequarti sinistra pesca in area Gigli che insacca di testa. L' 1 a 1 su rigore dopo un fallo di mano. A siglarlo Diakite che nella ripresa firma anche il gol del sorpasso con un colpo di testa.