La tragedia di Cagliari, fiori e bigliettini per i 4 giovani morti

"Ciao sorellina fai buon viaggio". Un bigliettino legato a un mazzo di rose rosse e gialle, accanto a tanti altri fiori lasciati in viale Marconi a Cagliari nel punto in cui all'alba di ieri la Ford Fiesta con a bordo sei ragazzi si è ribaltata e quattro di loro sono morti. E' il ricordo degli amici e dei parenti delle giovani vittime Alessandro Sanna, 19 anni di Assemini, la coetanea Najibe Lavinia Zaher, di Selargius, figlia del consigliere comunale Omar Zaher, e i cagliaritani Simone Picci, 20 anni, e Giorgia Banchero, di 24. Ieri sera al cimitero di San Michele il medico legale Roberto Demontis, su incarico della pm Rossana Allieri, che ha aperto un'inchiesta sull'incidente ipotizzando l'omicidio stradale plurimo, ha effettuato un dettagliato esame esterno sui corpi della quattro vittime ed effettuato i prelievi per eventuali altri esami. Occorreranno 60 giorni per i risultati delle analisi. In giornata si attende il nulla osta per i funerali. Gli agenti della polizia locale di Cagliari hanno lavorato tutta la giornata di ieri per ricostruire la dinamica della tragedia. Escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Secondo quanto ricostruito la Ford Fiesta condotta da Sanna stava percorrendo viale Marconi in direzione Quartu. Avrebbe dovuto probabilmente imboccare lo svincolo per l'Asse mediano, ma a causa dell'alta velocità ha tirato dritto percorrendo qualche metro contromano. Il conducente, forse nel tentativo di evitare l'infrazione, ha perso il controllo dell'auto che ha prima urtato il marciapiede, poi si è schiantata contro il pilastro che delimita l'ingresso di un giardino, ribaltandosi.