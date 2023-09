L'arcivescovo Baturi: ''"Tutta la diocesi e le parrocchie colpite si uniscono alla preghiera''

"Partecipo con dolore alla perdita delle giovani vite di Giorgia, Najibe, Alessandro e Simone, e invoco la protezione della Madonna di Bonaria per i feriti, Manuel e Alessandro". Questo il messaggio dell'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi. "Tutta la diocesi e, in particolare, le comunità parrocchiali colpite da questa tragedia, si uniscono nella preghiera anche per i familiari e per gli amici di questi ragazzi affinché possano trovare consolazione e conservino nel cuore la speranza".