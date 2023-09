Latitanza tra i libri su banditismo e grandi criminali, arrestato ad Alghero

Michele Caddeo, 37 anni, ricercato dal 10 maggio scorso, è stato individuato dagli agenti della polizia della seconda sezione 'Criminalità diffusa' della Mobile. L'accusa nei suoi confronti è di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Nell'abitazione, una casa colonica, i poliziotti hanno trovato 3,6 chili di cocaina pura, 4,8 chili di hascisc in panetti e 10mila euro in contanti. Nel suo rifugio l'uomo aveva portato con sé libri dedicati ai banditi in Sardegna e le biografie di Toto Riina e il volume 'U siccu. Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei capi'. Queste le letture della latitanza del giorno in cui scattò l'operazione 'Primavera fredda' della Squadra mobile di Cagliari, coordinata da Fabrizio Mustaro, che portò a smantellare due organizzazioni criminali, una che operava a Silanus, nel Nuorese, e la seconda tra Cagliari e Capoterra, specializzate nello spaccio e nel traffico di droga.