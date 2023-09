Le dosi di marijuana nella borsa frigo, arrestati due giovani

Trasportavano la marijuana all'interno di una borsa frigo sistemata su uno scooter, ma sono stati intercettati e arrestati. Due giovani di 20 e 25 anni sono finiti in manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel Cagliaritano.

Gli agenti della Squadra Volante della Polizia li hanno fermati per un controllo a Pirri a bordo di un motoveicolo. I poliziotti hanno rinvenuto all'interno della borsa frigo 1,6 chili

di marijuana già confezionata in dosi. Nel vano portaoggetti del motoveicolo è stata invece trovata la somma di 155 euro in banconote.

Nelle perquisizioni domiciliari sono anche stati rinvenuti un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente.

I due giovani si trovano ora nella casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.