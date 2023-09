L'eolico minaccia Tuerredda. Se approvato, il progetto prevede lo sbancamento della spiaggia

La celebre e incantevole spiaggia di Tuerredda che si affaccia sul litorale di Teulada potrebbe presto essere interessata da lavori di sbancamento per consentire la posa di un cavidotto di un impianto eolico offshore nel tratto di mare davanti Capo Teulada e Capo Spartivento: 30 aerogeneratori su 170 km quadrati di mare. Potenza dell'impianto da 750 MW. La denuncia arriva dall'associazione ambientalista “Gruppo di Intervento giuridico” che parla di un “gioiello del Mediterraneo aggredito da ogni sorta di offesa antropica possibile e immaginabile, massacrata da un turismo balneare eccessivo, solo temperato dal numero chiuso dei bagnanti delle ultime stagioni estive, deturpata da una carente gestione dei rifiuti, privata della vegetazione dunale” e che adesso potrebbe andare incontro a quella che il presidente di Grig Stefano Deliperi definisce “soluzione finale, un ecologico sbancamento per consentire alla provvida energia pulita di salvare il mondo dai cambiamenti climatici”. Il progetto proposto dalla società milanese Avenhexicon srl è attualmente in fase di valutazione al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.