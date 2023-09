L'ultimo saluto a Giorgia e Simone

Un applauso lunghissimo, le colombe liberate in cielo, palloncini bianchi e rosa e fuochi d'artificio. Il quartiere Sant'Elia si ferma per dare l'ultimo saluto a Giorgia Banchero, la giovane di 24 anni, tra le vittime dell'incidente di domenica in Viale Marconi.

Gli amici con indosso una maglietta bianca, la foto di Giorgia da un lato, un pensiero per lei dall'altro.

La cerimonia funebre officiata da padre Stefano Messina nella parrocchia del Vecchio Borgo affacciata sul mare, gremita di persone, impossibile entrare, a decine restano fuori dalla chiesa, dove la voce del parroco arriva lo stesso.

A distanza di un'ora al cimitero di San Michele le celebrazioni per Simone Picci, vent'anni appena, a chiudere due giorni di lutto e dolore, Simone che aveva solo voglia di vivere, Simone sempre sorridente e in vena di fare festa, ci dice chi gli era vicino.

A chiarire definitivamente la dinamica dello schianto costato la vita a due ragazze e due ragazzi giovanissimi sarà adesso l'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per omicidio stradale plurimo. Agli atti anche la testimonianza di uno dei due sopravvissuti, che non avrebbe comunque fornito elementi utili all'indagine, mentre l'altro ancora deve essere ascoltato.

Quello che appare chiaro è la velocità elevata, che avrebbe portato l'auto prima a urtare contro il cordolo del marciapiede e per due volte contro il muro di cinta di una casa, per poi ribaltarsi una o forse più volte, stabilirlo con esattezza sarà quasi impossibile.