L'ultimo saluto a Najibe, fiori e preghiere in arabo e italiano

In arabo e in italiano la preghiera di saluto per Najibe Zaher, 19 anni. Viveva a Selargius, è una delle quattro giovanissime vittime dell'incidente stradale di domenica all'aba a Cagliari. "E' stata chiamata in paradiso - recita l'amico di famiglia di fronte alla bara bianca nella camera mortuaria del cimitero di San Michele. Davanti la madre sarda, il padre palestinese Omar, noto consigliere comunale di Selargius con la maglietta bianca e la foto impressa della loro figlia. Dietro la scritta "alla nostra piccola Naji, con noi per sempre". La stessa che indossano in tantissimi amici e cugini di primo e secondo grado. Moltissimi altri ragazzi attorno tutti in bianco, un colore scelto e chiesto via social perché il preferito di Najibe che odiava il nero. Attorno alla famiglia lacrime e gesti di conforto della comunità palestinese. Spunta qualche bandiera tra il tappeto di fiori: rose soprattutto bianche e rosse. Poi l'applauso prima che parta il corteo di centinaia di persone alla spicciolata verso la parte del cimitero dedicata alle sepolture di atei e altre fedi. Infine la tumulazione, ognuno dei suoi cari getta un pugno di terra. Poi ancora un ultimo sguardo dei genitori e amici provati fino al malore. In arabo e italiano il nome di Najibe che sognava di iscriversi alla facoltà di Medicina.

