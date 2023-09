Lutto nel mondo del teatro per la scomparsa improvvisa di Carlo Valle

E' morto all'improvviso, colto da un malore, Carlo Valle attore 62 enne originario di Milano ma da decenni trapiantato a Sassari. E' stato lui stesso a chiamare il 118 e a lasciare la porta della sua casa in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Ma non c'è stato nulla da fare.

Ha debuttato nel 1982 in Lussemburgo con la Compagnia Gruppo Amici del Teatro e da allora ha preso parte a oltre duemila spettacoli in tutta Italia.

Ha collaborato con tante compagnie di teatro sarde soprattutto in progetti per le scuole e per il teatro dedicato ai bambini e giovanissimi, vista la sua verve nell’interpretare personaggi buffi e dalle voci simpatiche.