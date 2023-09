Magliona vince ancora: successo a Vallelunga

Grazie a queste due preziose vittorie il driver sassarese ha allungato ulteriormente in vetta alla classifica della serie nazionale riservata alle accattivanti sportscar biposto, che tornerà protagonista in pista fra un mese al Mugello Circuit per disputare il quinto e penultimo atto stagionale.

“Non è mai facile e non lo è stato neppure stavolta. Dal venerdì siamo stati afflitti da noie meccaniche con conseguenti problemi di surriscaldamento, infatti anche in qualifica in qualche modo abbiamo dovuto gestire il prototipo e solo poi abbiamo risolto. Grazie come sempre alla squadra che mi segue con efficienza, il massimo risultato raccolto nelle due gare è anche merito loro. In gara 1 siamo riusciti a imprimere il nostro ritmo, in gara 2 siamo partiti all’attacco fin dal primo metro, la Norma ha funzionato alla perfezione e non posso che essere soddisfatto e davvero felice. Le vittorie portano sempre sorrisi, ma i rivali non restano a guardare e quindi avanti con concentrazione e mantenendo alta la guardia in vista dei prossimi, decisivi appuntamenti".