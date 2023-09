Mamoiada, in strada con ascia minacciava i passanti

L'uomo si aggirava per le vie del centro cittadino brandendo un'ascia e minacciando le persone. I Carabinieri di Mamoiada lo hanno arrestato con l'accusa di porto abusivo di arma bianca, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. All'arrivo dei militari l'uomo si è barricato in un garage della sua abitazione, ha inizialmente lanciato a terra l'arma in segno di resa, poi però l'ha riafferrata e si è avventato verso i carabinieri che per bloccarlo hanno dovuto ricorrere all'uso dello spray al peperoncino. Una volta fermato, il 60enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa della direttissima. L'Autorità Giudiziaria ha convalido l'arresto sottoponendo la persona all'obbligo di dimora con prescrizioni.