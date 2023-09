Marta Schirru sul palco per un omaggio a Maria Carta

Domenica 10 settembre alle 20 in Piazza San Marco a Porto Rotondo appuntamento con la grande musica delle tradizioni sarde per un omaggio a Maria Carta proposto da Marta Schirru, giovane e affermata interprete della nuova generazione di cantautrici che partendo dal canto tradizionale cercano di avvicinare i giovani alle sonorità popolari con rivisitazioni di brani celebri e la creazione di nuove melodie in chiave etno-pop.

Marta e il suo gruppo, spesso ospiti nei programmi della Rai, propongono un concerto emozionale fatto di suoni e balli incentrati sul folclore del Campidano e di altri territori.



Reduce dai successi nelle reti di Viale Mazzini dove è stata ospite di programmi seguitissimi con milioni di telespettatori, come I Soliti Ignoti di Amadeus o Evviva il Videobox la creatura di Fiorello spin off della fortunatissima trasmissione mattutina Viva Rai2, o ancora da Carlo Conti a Tale e Quale Show, Marta Schirru ha conquistato altri palcoscenici nazionali in fiere e mostre prestigiose dedicate all’artigianato, all’enogastronomia, alla cultura e al turismo.

E’ il caso di Tourisma, la fiera delle eccellenze in campo archeologico che si tiene annualmente a Firenze e riscuote l’interesse di centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo, nel corso della quale Marta e il suo gruppo sono state protagoniste di esibizioni molto applaudite e seguite anche dalla TGR della Toscana.

Marta Schirru, anche docente di canto in varie scuole e della Sardegna, propone un approccio al canto che punta al coinvolgimento del pubblico e alla riscoperta dei valori fondanti della creatività musicale, un mix di parole e musica dove ogni componente diventa l’una al servizio dell’altra. con l'aggiunta della danza che nei suoi live ricopre un ruolo significativo e di grande attrattiva.